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Eşinin eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Anadolu Ajansı, DHA

Adana'da eşinin kendisini eve kilitlediğini ileri süren kadın polis tarafından kurtarılarak sığınma evine yerleştirildi.

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    Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Gözde Ö., polisi arayarak şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Cafer Ö.'nün kendisini eve kilitlediğini, çağırdığı çilingirin de parası olmadığı için kapıyı açmadan ayrıldığını iddia etti.
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    Bunun üzerine polis ekipleri, adrese giderek zemin katta bulunan evin demir pencere demirlerini kırıp kadını dışarıya çıkardı.
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    Kadın daha sonra sığınma evine yerleştirildi.
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    Polis ekipleri, kadının hakkında şikayetçi olduğu kocasını yakalamak için çalışma başlattı.
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