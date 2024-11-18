Eşinin hastalığına çözüm ararken keşfetti şimdi taleplere yetişemiyor: Bu yıl kilosu 500 TL'den satılıyor
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde eşinin rahatsızlığı için aronya meyvesi yetiştirmeye başlayan 65 yaşındaki İdris Bilici, şimdilerde taleplere yetişemiyor. Bir dönümlük arsada yetiştirilen ve bin bir derde deva olan meyvenin kilosu ise 500 liradan alıcı buluyor.
Karapürçek'te ikamet eden 65 yaşındaki İdris Bilici, eşinin kolesterol rahatsızlığına çözüm arayarak yaptığı araştırmalar neticesinde aronya meyvesini keşfetti.