Eşinin hastalığına çözüm ararken keşfetti şimdi taleplere yetişemiyor: Bu yıl kilosu 500 TL'den satılıyor

"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ"

Aronyayı eşinin kolesterol rahatsızlığına iyi geleceğini düşündüğü için ektiğini anlatan İdris Bilici, "Bahçemi bu meyveye tahsis ettim. Ektikten sonra yetişen aronyaları dostlarımıza da gönderdik. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. Bu sene aronyalar olgunlaştı, hasadına başlayacağız" dedi.