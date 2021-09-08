Eşinin sağlığı için yetiştirdiği 'aronya' ile iş sahibi oldu

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 17:32
Tahsin Tosun, 6 yıl önce eşi geniz kanserine yakalanınca, antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını keşfetti.
Ukrayna'dan 200 fidan getiren Tosun, Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde 6 dekarlık alana bahçe kurdu.
Tıbbi tedavisi devam ederken meyveyi de tüketmeye başlayan eşi sağlığına kavuştuktan sonra Tosun, bahçeyi büyütme kararı aldı.
Taleplere yetişemez duruma gelen ve fidan sayısını 1200'e çıkaran Tosun, 20 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri satıcılığı işini bırakarak geçimini aronya bahçesinden sağlamaya başladı.
ARONYA MEYVESİ NEDİR, NASIL YENİR? (ARONYA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?)
Tosun, aronya ile eşinin sağlık sorunları nedeniyle tanıştığını söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bahçeyi oluşturduklarını ifade eden Tosun, "Hem kendimiz tüketiyoruz hem de ihtiyacı olan insanlara meyveyi sunuyoruz." dedi.
Küçük ölçekli bir bahçede üretim yapmasına rağmen gelirinin gayet iyi olduğuna dikkati çeken Tosun, şöyle konuştu:
"Aronya yetiştiricileri, dekar başına Türkiye'de yetiştirilen diğer bitkilerin tamamından daha yüksek gelir sağlıyor. Şu anda kilosunun perakende satış fiyatı, yaş olarak 120 lira, kurusu ise 380 lira.
Biz dört kişilik bir aileyiz ve yıllık geçimimizi çok rahat bir şekilde tamamen aronyadan sağlıyoruz. Aynı zamanda bunun sirkesini, reçelini de üretiyoruz. Dondurulmuş olarak da satıyoruz. Altıncı yılımızda bu sene bitki başına verimimiz 4 kilo civarında. Toplamda 5 ton meyve çıkacak."
Türkiye'de meyvenin yeni yeni tanınmaya başladığını dile getiren Tosun, Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Rusya'da ve Balkan ülkelerinde çok ciddi miktarda yetiştirilerek tüketildiğini anlattı.
Meyvenin insan sağlına olumlu etkilerini anımsatan Tosun, şöyle devam etti:
"İçerdiği antioksidan, antosiyanin ve fenollerle bu meyve insan sağlığına iyi geldiği belirtiliyor. Özellikle son yıllarda yaşadığımız pandemi nedeniyle insanların bağışıklık sistemine ve sağlığa verdiği önemle bu meyve ön plana çıktı.
Aronya bir sağlık meyvesi. Bizim keyif aldığımız kiraz, kayısı gibi keyif alarak yediğimiz meyvelerin dışında kekremsi, ağızda burukluk bırakan bir tada sahip.
Aronya, antioksidan şampiyonu diyebileceğimiz en yüksek antioksidan derecesine sahip olan meyvedir."
Aynı zamanda aronya bitkisinin metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3’er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir.