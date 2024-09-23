Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti

Aydın'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında eşi S.Ö. ile ayrılma aşamasında olan Ebru Öcal (33), bir süre C.K. ile birlikte yaşadı. Daha sonra kocası ile barışan Öcal, eşi S.Ö. ve iki çocukları ile birlikte yeni bir eve taşındı.