Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti

Aydın'da 33 yaşındaki Ebru Öcal, ayrılma aşamasındaki eşiyle barışmasının ardından eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan zanlı aranıyor.

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 1

Aydın'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında eşi S.Ö. ile ayrılma aşamasında olan Ebru Öcal (33), bir süre C.K. ile birlikte yaşadı. Daha sonra kocası ile barışan Öcal, eşi S.Ö. ve iki çocukları ile birlikte yeni bir eve taşındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 2

Öcal'ın yeni adresini öğrenen C.K., eve gelerek Ebru Öcal ile görüştü. İkilinin arasında çıkan tartışma sonrasında C.K., Öcal'ı bıçakladı.

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 3

Ebru Öcal, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden arabayla kaçtı.

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 4

ÇOCUKLARI ACI MANZARA İLE KARŞILAŞTI

İlkokul öğrencisi olduğu belirtilen Öcal'ın çocukları ise eve geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Annesi Ebru Öcal'ı kanlar içerisinde yattığını gören çocuğun imdadına önce komşuları yetişti.

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 5

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 6

Eve gelen sağlık ekipler 33 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ebru Öcal'ın cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Eşiyle barışan Ebru'yu eski sevgilisi katletti - 7

Olaya ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi C.K. ise her yerde aranıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER