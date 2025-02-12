Eşiyle birlikte kendi seralarında üretiyorlar: Müşterilerini dahi görmeden satıyor
Ordu'da yaşayan Hasan ve Aysel Seydi çifti, kendilerine ait seralarda ürettikleri marulları el arabası ile yol kenarında bırakarak satıyor. Ürünlerinin başında beklemeyen çiftin müşterileri parasını kutuya bırakarak, marullarını satın alıyor.
Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan (74) ve eşi Aysel Seydi (69) yıllardır marul ve farklı sebze yetiştirerek, satışını yapıyor. Kendilerine ait serada üretim yapan çift, hasadını yaptığı marulları ise yol kenarında satıyor.