Eşiyle birlikte kendi seralarında üretiyorlar: Müşterilerini dahi görmeden satıyor

"BİZ MARULLARI KİMİN ALDIĞINI BİLE GÖRMÜYORUZ"

İnsanlara güvendiği için böyle bir uygulama yaptığını belirten Hasan Seydi, "Burada marulların fiyatı yazıyor, insanlar da bunu görünce parasını kutuya atıyorlar. Poşetine koyup alıp gidiyorlar. Biz marul alanları görmüyoruz bile, kimi zaman bozuk para kalmazsa sonradan bırakıyorlar. Hiç hesaplama yapmadım, para ile ilgili sıkıntımız da olmadı. Ben insanlara güveniyorum, yedikleri şeyin parasını öderler diye düşünüyorum. İnsanlar bu şekilde yaparsa daha güzel olur" diye konuştu.



