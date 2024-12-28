Eşiyle birlikte unutulmaya yüz tutan mesleği sürdürüyor: "Üreten çok az kaldı, çırak yetişmiyor"
Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Varol Kuzu (53), eşi Ayşe Kuzu (55) ile kentin kültür mirasının simgelerinden aynalı süpürge yaparak, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor. Kuzu, "Şu anda biz de çırak bulmakta zorlanıyoruz. Şu ana kadar hiçbir genç meraklanıp da gelmedi, 'Gelelim süpürge yapımını öğrenelim' diyen olmadı. Bir genç kardeşimiz gelsin ona el verelim, bu mesleği o da devam ettirsin, gelecek nesillere aktarsın, bütün gayemiz o şu anda" dedi.
Edirne'de yaşayan Varol Kuzu, 15 yaşında babasının atölyesinde öğrendiği süpürge yapımını ilerleyen yaşlarında meslek edindi. Evlerde temizlik amaçlı kullanılan çalı süpürgesi yapan Kuzu, kullanımın azalmasından dolayı, aynalı süpürge yapımına başladı.