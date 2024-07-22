Eşiyle seyrettiği manzara kabusu oldu! Yüzüne bacağından doku nakli yapıldı

Tedavi sürecinin devam ettiğini ve yine olsa tekrar aynı şeyi yapacağını anlatan Serçe, “Ailemle ile birlikte pikniğe gitmiştik. Yüksek bir yer vardı. Eşim ile birlikte aşağı inip manzarayı seyretmek istedik. O esnada çocuklarımda aracın içerisindeydi. Biz manzarayı izlerken arkamı döndüm ki aracım bana doğru geliyordu. O sırada çocuklarımın da çığlığını duydum. O sırada aracın önüne atladım, yoksa uçuruma doğru gidiyordu. Çocuklarım da içerisinde olduğu için gereken şeyi yaptım. Aracı durdurdum biraz yanımda bir akrabamızda vardı o da koşup el frenini çekti. Allah muhafaza eğer durduramasak uçuruma doğru gidecekti. Aracın altında kaldım, yüzümde ve vücudumda yaralar oldu. Buraya getirdiklerinde iç kanaması geçiriyordum. Kaburgalarımda kırık vardı ve yüzümde ciddi hasar almıştı. Sonra doktorumuz sağ olsun yüzümü ameliyat yaptılar. Süreç iyi geçti çok şükür” dedi.