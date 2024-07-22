Eşiyle seyrettiği manzara kabusu oldu! Yüzüne bacağından doku nakli yapıldı
Kahramanmaraş'ta eşi ile birlikte manzarayı seyrederken içinde çocuklarının bulunduğu otomobilin hareket etmesiyle aracın önüne atlayan 36 yaşındaki İsmail Serçe yaralandı. Serçe'nin bacağından alınan doku, yüzüne nakledildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan İsmail Serçe bir ay önce eşi Emine ve 2 çocuğu ile birlikte Kahramanmaraş'a bir mesire alanına gitti.
Piknik yaptıktan sonra dönüş yolunda yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için duran İsmail Serçe, eşi ile birlikte otomobilden indi.