Eskart soruları çileden çıkardı, dükkan camına yazı astı. Şimdi herkes fotoğraf çektiriyor

"Her gün 'ESKART dolum noktası neden kapalı?' sorusuyla karşılaşıyoruz." diye konuşan Berkay Çetinkaya, "Dolum noktası, akşam saat altıdan sonra ve hafta sonları kapalı oluyor. Biz bu durumdan dolayı mağduruz." dedi.

İnsanların notu görmelerine rağmen hala sormalarına tepki gösteren Çetinkaya, "Bu durum bir espri konusu oldu. İnsanlar sordukça keyif alıyorlar sanırım ama biz bu sorudan bunaldık." diye konuştu.