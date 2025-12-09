Eskart soruları çileden çıkardı, dükkan camına yazı astı. Şimdi herkes fotoğraf çektiriyor
09.12.2025 12:06
Son Güncelleme: 09.12.2025 12:06
İHA
Eskişehir'de "Eskart dolum yapılıyor mu?" sorularından bulunan market sahibinin dükkanın girişine astığı not, sosyal medyada gündem oldu.
Üniversite Caddesi'nde bulunan bir market, toplu taşıma kartı olan ESKART ve tek kullanımlık bilet satışına yönelik sürekli gelen sorularla karşı karşıya kalıyor.
Dükkan sahibi, çözümü marketinin önüne astığı "Burada bilet yok, yakınlarda dolum noktası yok, rica ediyoruz nerede olduğunu sormayın bilmiyoruz, burada karekod bilet, ESKART yok, dolum yok, yükleme yok, yok yok yok yok." notta buldu.
Dükkanın girişine asılan not sosyal medyada gündem oldu.
"YAZIYI GÖRMELERİNE RAĞMEN SORUYORLAR"
"Her gün 'ESKART dolum noktası neden kapalı?' sorusuyla karşılaşıyoruz." diye konuşan Berkay Çetinkaya, "Dolum noktası, akşam saat altıdan sonra ve hafta sonları kapalı oluyor. Biz bu durumdan dolayı mağduruz." dedi.
İnsanların notu görmelerine rağmen hala sormalarına tepki gösteren Çetinkaya, "Bu durum bir espri konusu oldu. İnsanlar sordukça keyif alıyorlar sanırım ama biz bu sorudan bunaldık." diye konuştu.
Belediyenin kendilerine verdiği kâr oranının yüzde 2 olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Bu oran ne kâğıdın masrafını karşılıyor ne de başka bir şeyi. Bu yüzden biz buraya kart dolum hizmetini koymuyoruz." açıklamasında bulundu.
Çetinkaya, insanların notun önünde fotoğraf ve video da çektiğini söyledi.