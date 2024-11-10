Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde
Anneanne, babaannelerimizin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, artık ilan sayfalarında... Üstelik satışa konuldukları fiyatlar da bir hayli dikkat çekiyor. İzmir Bornova'dan verilen bir ilanda, perdenin en az 45 yıllık olduğu belirtilirken fiyatının ise bir milyon olduğu görülüyor. Başka bir ilan ise Diyarbakır'dan... İki kanatlı olan perde bir milyon 600 bin lira.
Eskiden hemen hemen her evde bulunan perdeler, koleksiyoncuların gözdesi oldu.