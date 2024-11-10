Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde

Anneanne, babaannelerimizin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, artık ilan sayfalarında... Üstelik satışa konuldukları fiyatlar da bir hayli dikkat çekiyor. İzmir Bornova'dan verilen bir ilanda, perdenin en az 45 yıllık olduğu belirtilirken fiyatının ise bir milyon olduğu görülüyor. Başka bir ilan ise Diyarbakır'dan... İki kanatlı olan perde bir milyon 600 bin lira.

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 1

Eskiden hemen hemen her evde bulunan perdeler, koleksiyoncuların gözdesi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 2

Sarı fincan takımlarının ardından antikacıların ve koleksiyonerlerin dikkatini çeken bu nostaljik perdeler ikinci el piyasasında araba fiyatlarıyla yarışıyor.

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 3

Antika kategorisine giren nostaljik perdeler sınırlı üretim, dayanıklılıkları ve estetik görünümleriyle şu sıralar aranan parçalar arasında yer alıyor. 

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 4

Antikacılar ve koleksiyonerler, evlerinde hasarsız nostaljik perdeleri saklayanların kendilerine ulaşmalarını bekliyor.

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 5

Hal böyle olunca sosyal medya ve çevrimiçi platformlar, bu perdeleri satmak isteyenler için adeta bir yarış alanı haline geldi.

İşte o ilanlardan bazıları...

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 6

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden verilen bir ilanda nostaljik perde için bir milyon 600 bin lira isteniyor. 

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 7

İzmir Bornova'dan verilen bir diğer ilandaysa en az 45 yıllık perdenin durumunun iyi olduğu belirtilirken bir milyon lira fiyat biçiliyor.

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 8

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden yayımlanan bir ilanda da perdenin tahmini 40 yıllık olduğuna dikkat çekilirken ücreti 400 bin lira.

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 9

Sivas'tan yayınlanan ve 50 yıllık olduğu belirtilen ilan.

Eski diye çöpe atanlar pişman olacak! Koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyor... Bu perdeler servet değerinde - 10

Kütahya'dan yayınlanan ve 70 yıllık olduğuna dikkat çekilen bir başka ilan.

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