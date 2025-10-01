Eski ehliyetler için son gün! Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için gerekli evrakları ve izlenecek adımları duyurdu. Ehliyetlerin yeni tip sürücü belgesi ile değiştirilmesine dair süre bir kaç kez peş peşe uzatılmıştı. 31 Temmuz olarak belirlenen son başvuru tarihi 31 Ekim olarak güncellendi. İşte, ehliyet yenileme için gerekli evraklar...

Sürücüler, eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim gününe kadar yenilemek için başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra ehliyet değiştirme ücreti B sınıfı için 7 bin 438 TL olacak. Sürücüler yenileme işlemi adına ilk olarak NVİ'den randevu almalılar. Randevular, online veya telefonla oluşturulabiliyor. Peki, ehliyet değştirme ne kadar?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025

Eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Ekim olarak duyurulmuştu. İçişleri Bakanlığı bu tarihin bir daha uzatılmayacağını bildirdi.

Halihazırda yenileme ücreti toplamda 15 TL iken 31 Ekim'den sonra 7 bin 438 TL yapılacak.

YENİLEMEDE GEREKLİ BELGELER

Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

İlgililer yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da Alo 199'dan randevu talep etmeliler.

Anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yenileme ücreti ödenmeli.

Sağlık raporu alınmalı.

Diğer gerekli olan belgelerle beraber randevu gün ve saatinde Nüfus Müdürlüğünde olunmalı.

