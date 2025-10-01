Eski ehliyetler için son gün! Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için gerekli evrakları ve izlenecek adımları duyurdu. Ehliyetlerin yeni tip sürücü belgesi ile değiştirilmesine dair süre bir kaç kez peş peşe uzatılmıştı. 31 Temmuz olarak belirlenen son başvuru tarihi 31 Ekim olarak güncellendi. İşte, ehliyet yenileme için gerekli evraklar...
Sürücüler, eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim gününe kadar yenilemek için başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra ehliyet değiştirme ücreti B sınıfı için 7 bin 438 TL olacak. Sürücüler yenileme işlemi adına ilk olarak NVİ'den randevu almalılar. Randevular, online veya telefonla oluşturulabiliyor. Peki, ehliyet değştirme ne kadar?