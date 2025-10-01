Eski ehliyetler için son gün! Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

Sürücüler, eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim gününe kadar yenilemek için başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra ehliyet değiştirme ücreti B sınıfı için 7 bin 438 TL olacak. Sürücüler yenileme işlemi adına ilk olarak NVİ'den randevu almalılar. Randevular, online veya telefonla oluşturulabiliyor. Peki, ehliyet değştirme ne kadar?