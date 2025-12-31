Eski erkek arkadaşının darp ettiği Merve Ongun hayata tutundu

Başın aldığı darbeler nedeniyle kısmi hafıza kaybı yaşayan Merve Ongun, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ve olanları hastanede yatarken öğrendiğini söyledi. İlk trafik kazası geçirdiğini zanneden Ongun, yapılan haberleri gördüğünü ve zorlu süreçler atlattığından şöyle bahsetti:

"Çok ciddi bir beyin ameliyatını atlattım. Doktorlarım bile şaşırdı bu şekil olduğuma. Çünkü ilk başta felç kalabilir, gözünün birisi görmeyebilir denilmişti. Ama çok şükür ki ayaktayım. Doktorlarımız da çok şaşırdı. Sonuna kadar davamızın inşallah peşinde olacağız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar asla yalnız değil. Her zaman seslerini duyurmalılar.”