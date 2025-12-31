Eski erkek arkadaşının darp ettiği Merve Ongun hayata tutundu
31.12.2025 18:02
DHA
Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen Merve Ongun, ameliyatlar ve yoğun bakım sürecinin ardından hayatına devam ediyor. Ongun'u darp eden Kaan Bulut'a 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Merve Ongun, 10 Ekim'de evine giderken eski erkek arkadaşı Kaan Bulut ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmayla beraber Bulut, Ongun'u darbetti. Aldığın darbelerle ağır yaralanan Ongun, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ongun olayın ardından 3 ameliyat geçirdi ve 1 ay yoğun bakımda kaldı. Hastanede 2 aylık tedaviden sonra taburcu edilen Ongun, yaşama tutunmaya devam etti.
Olayın ardından tutuklanan Kaan Bulut hakkında, Ongun'un tedavi sürecdi devam ederken iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Bulut hakkında, “Kasten yaralama” suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi.
"KADINLAR YALNIZ DEĞİL"
Başın aldığı darbeler nedeniyle kısmi hafıza kaybı yaşayan Merve Ongun, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ve olanları hastanede yatarken öğrendiğini söyledi. İlk trafik kazası geçirdiğini zanneden Ongun, yapılan haberleri gördüğünü ve zorlu süreçler atlattığından şöyle bahsetti:
"Çok ciddi bir beyin ameliyatını atlattım. Doktorlarım bile şaşırdı bu şekil olduğuma. Çünkü ilk başta felç kalabilir, gözünün birisi görmeyebilir denilmişti. Ama çok şükür ki ayaktayım. Doktorlarımız da çok şaşırdı. Sonuna kadar davamızın inşallah peşinde olacağız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar asla yalnız değil. Her zaman seslerini duyurmalılar.”
"ÖLDÜRME KASTI VAR"
Merve Ongun'un avukatı Çisel Demirkan, iddianamenin 'kasten öldürme' suçundan hazırlanmasına itiraz edeceklerini, olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu söyledi. Demirkan, Ongun'un atlattığı süreçlerin ve sanığın olay yerindeki yardıma yönelik olmayan davranışlarının Ongun'u öldürme kastı içerdiğini belirtti. Dosyaya karşı itirazda bulunacaklarını tekrar ifade eden Demirkan, iddianamenin hazırlandığı süreçte Ongun'un hastane kayıtlarının kayıtlarının tamamlanmamış olduğunu vurguladı.
"MERVE HEPİMİZE UMUT OLDU"
Avukat Demirkan, müvekkilini tedavi sürecinde sık sık ziyaret ettiğini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:
“Her geliş gidişimde, aileyle her konuştuğumda Merve'nin kötü haberini almayı bekliyorum. Çünkü çok ağır ameliyatlar serisi geçirdi. Uzun süre kafatası karnın içine gömülü kaldı. Uzun süre uyandırılamadı, entübe kaldı. Kalbi durdu. Defalarca ameliyata girdi. Bazı ameliyatları kaldıramayacağı dahi söylendi. Biz her gün 'Merve'nin kötü haberini alacak mıyız' gerginliği ve üzüntüsüyle yaşadık. Sonunda Merve 2’nci ameliyatından sonra gözünü açınca hepimiz yeniden doğmuş, yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Merve hepimiz için umut oldu. En güzel umut da Merve'nin vazgeçmeden mücadele edebilme kararlılığı oldu. Davasını takip etmek istemesi, bu süreci örgütlemek istemesi, kadınlara çağrı yapması, bizi en çok mutlu eden yer burası oldu."