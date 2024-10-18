Eski eşe cinsel saldırıya 10 yıl hapis

Olay, nisan ayında Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy'de meydana geldi. H.B., hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelen eski eşi Cengiz Biçici'nin ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında Cengiz Biçici, jandarma tarafından gözaltına alındı.