Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe verdi

Ankara'da akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı. Aldatıldıktan sonra boşanma davası açıp boşanan Zehra G., eski eşine mal paylaşımı davası açtı. Eski eş ise, mahkemeye açık açık tehdit içerikli dilekçe vererek eski eşi için "Katli vacip olmuştur." ifadelerini kullandı.

Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe verdi - 1

Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G., sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Halil S.'ye 2015 yılında boşanma davası açtı.

Ankara 7'nci Aile Mahkemesi, Halil S.'nin Zehra G.'ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi. Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak mal paylaşımı davası açtı.

Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören'de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek ikisinin de yarısının Zehra G.'ye, yarısının da Halil S.'ye verilmesi yönünde görüş bildirildi.

Bilirkişi raporunun taraflara gönderilmesine karar verilerek duruşma kasım ayına ertelendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe verdi - 2

TEHDİT İÇERİKLİ DİLEKÇE VERDİ

Halil S., duruşma öncesinde mahkemeye tehdit içerikli dilekçe sunarak, bilirkişi raporuna itiraz etti.

Halil S.'nin, "Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur. Türkiye'de adalet kaybolmuştur. Bilirkişi tarafsız olması gerekirken, kadınların tarafını tutmuştur. Beni yalanlarıyla mağdur etmişlerdir. Ben şu an yaşamıyorum onlar da yaşamayacaktır. Devlet nasıl olsa cezaevlerinde besliyor, ben de orada yaşamayı tercih edeceğim." yönünde ifadelerinin yer aldığı 3 sayfalık itiraz dilekçesi dava dosyasına girdi.

Zehra G., bunun üzerine, avukatı aracılığıyla 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Halil S. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe verdi - 3

"KAPIYI KİMSEYE AÇAMIYORUM"

Zehra G., can güvenliğinin olmadığını ve eski eşinin mahkemeye sunduğu dilekçeyi görünce şoke olduğunu söyleyerek "Savunmasında beni öldürmenin vacip olduğuna, beni yaşatmayacağına dair kelimeler kullanmış. Ben bu süreçte çok tedirginim. Zaten kendisi agresif bir insan." dedi.

Evlilik sürecinde de eski eşinin çalışmadığını iddia eden Zehra G., "Çalışmadığı için de doğru düzgün evliliğimiz olmadı. Ben şu an tedirginlik içindeyim. Kapıyı kimseye açamıyorum. Kendisi şiddet eğilimli bir insan. Evliliğim sırasında şiddet uyguladı bana. Beni öldürüp içeride yatmaya razıymış. Şiddet eğilimi olduğu için çocuklarım ve ben dokunmuyorduk ona." diye konuştu.

Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe verdi - 4

"TEHDİT ALTINDAYIM"

Halil S.'nin tehdit içerikli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesini avukatı aracılığı ile öğrendiğini söyleyen Zehra G., "Bilirkişi raporuna bu şekilde itiraz ettiğini öğrenince ben de gittim şikayette bulundum." dedi.

Savcılığın bir ay uzaklaştırma kararı verdiğini dile getiren Zehra G., "Ceza almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER