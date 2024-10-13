Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe verdi
Ankara'da akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı. Aldatıldıktan sonra boşanma davası açıp boşanan Zehra G., eski eşine mal paylaşımı davası açtı. Eski eş ise, mahkemeye açık açık tehdit içerikli dilekçe vererek eski eşi için "Katli vacip olmuştur." ifadelerini kullandı.
Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G., sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Halil S.'ye 2015 yılında boşanma davası açtı.
Ankara 7'nci Aile Mahkemesi, Halil S.'nin Zehra G.'ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi. Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak mal paylaşımı davası açtı.
Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören'de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek ikisinin de yarısının Zehra G.'ye, yarısının da Halil S.'ye verilmesi yönünde görüş bildirildi.
Bilirkişi raporunun taraflara gönderilmesine karar verilerek duruşma kasım ayına ertelendi.