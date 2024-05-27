Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim

Manisa'da tartıştığı eski eşi Nagihan, kardeşi İbrahim ve annesi Fatma Can'ı bıçaklayarak öldüren Aytunç Çakıl tutuklandı. Çakıl ifadesinde, "Eski eşimin başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dedi.

Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 1

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Çakıl, iddiaya göre, Nagihan Can ile tartışmaya başladı.

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Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 2

Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Çakıl, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 3

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Fatma'nın olay yerinde kaybettiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Çakıl'ı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 4

TUTUKLANDI

Çakıl, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Çakıl'ın ifadesinde, eski eşi Nagihan Can'ın başka biriyle evlenmek istediğini ve 5 yaşındaki kızının velayeti nedeniyle çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. 

Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 5

"BAŞKA BİRİYLE EVLENMEK İSTEMESİNİ KABULLENEMEDİM"

Çakıl'ın "Eski eşimin başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 6

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Çakıl'ın eski eşi Nagihan, annesi Fatma ile kardeşi İbrahim Can, Salihli'nin Hamidiye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 7
Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 8
Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim - 9
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