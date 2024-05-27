Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Fatma'nın olay yerinde kaybettiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Çakıl'ı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.