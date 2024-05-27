Eski eşi ve ailesini öldürmüştü: Başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim
Manisa'da tartıştığı eski eşi Nagihan, kardeşi İbrahim ve annesi Fatma Can'ı bıçaklayarak öldüren Aytunç Çakıl tutuklandı. Çakıl ifadesinde, "Eski eşimin başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dedi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Çakıl, iddiaya göre, Nagihan Can ile tartışmaya başladı.