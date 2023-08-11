Eski eşinden biber gazıyla kurtuldu | “Öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum”

Eski eşi tarafından şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü belirten Akan, şöyle devam etti:

“Samsun'da yaşıyorum. 2020 yılında Eren Çakırgül ile evlendim. Görev yeri olduğu için Erzurum olduğu için Erzurum'a taşındım. Ancak 40 günlük evliyken şiddete maruz kaldım, kolum alçıya alındı. Alçıya aldıklarında orada ‘düştüm’ dedim çünkü eşim askeri personeldi ve silahı vardı, beni tehdit ediyordu. Günler geçmeden beyaz eşyalarımı kumar borcuna sattı.”

“Ben bir bahane ile Samsun'a geldim, boşanmak istediğimi söyledim ama 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Bana düzeleceğini söyledi, onu affettim. Erzurum'a geri gittim, 2 aylık bebeğim karnımdayken bana tekme attı ve düşük yaptım, bebeğimi kaybettim. Daha sonra ailemi arayıp beni kurtarmalarını istedim. 4 ay evli kaldım, 2 yıl sürede boşanabildim çünkü boşanmıyordu.”