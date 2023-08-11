Eski eşinden biber gazıyla kurtuldu | “Öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum”
Samsun’da yaşayan Havvanur Akan isimli kadın, bir aracın arkasına saklanarak kendisini bekleyen eski eşin Eren Çakırgül’den biber gazı sıkarak kurtuldu. O anları cep telefonu ile kayıt atlına alan Akan, “Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok.” dedi. Eski eşi tarafından şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü belirten Akan, “4 ay evli kaldım, 2 yıl sürede boşanabildim çünkü boşanmıyordu. 2022 Kasım'da boşandım ancak ne tacizi ne tehdidi hiç bitmedi.” dedi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan Havvanur Akar, 3 yıldır tehditler aldığı eski eşi Eren Çakırgül hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. Sürekli takip edildiğini fark eden Akan biber gazı ile dolaşmaya başladı.