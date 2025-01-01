Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı!

Antalya'da 42 yaşındaki Gürhan Üzer, kısa süre önce boşandığı eski eşi Pınar Zorlu'yu takip edip, kadının üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Vücudu yanan kadını, esnaf, yangın söndürme tüpüyle kurtardı. Olay sonrası yakalanan Gürhan Üzer, tutuklandı.

Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı! - 1

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Pınar Zorlu ile 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşanmıştı.

Zorlu, eski eşi hakkında daha önce birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Gürhan Üner, sabah kadını işyerine kadar takip etti. İşyerinin önünde kadına hakaret eden Gürhan Üzer, yanında götürdüğü benzin dolu kovayı üzerine döktü. Pınar Zorlu kaçmaya çalıştı, ancak kadını yakalayıp elindeki çakmağı ateşledi.

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Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı! - 2

Pınar Zorlu alevler içinde kalırken, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı! - 3

"BANA ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORDU"

Pınar Zorlu’ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı! - 4

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı! - 5
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