Eski eşini benzinle yakan cani tutuklandı!
Antalya'da 42 yaşındaki Gürhan Üzer, kısa süre önce boşandığı eski eşi Pınar Zorlu'yu takip edip, kadının üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Vücudu yanan kadını, esnaf, yangın söndürme tüpüyle kurtardı. Olay sonrası yakalanan Gürhan Üzer, tutuklandı.
Olay, dün saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Pınar Zorlu ile 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşanmıştı.
Zorlu, eski eşi hakkında daha önce birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Gürhan Üner, sabah kadını işyerine kadar takip etti. İşyerinin önünde kadına hakaret eden Gürhan Üzer, yanında götürdüğü benzin dolu kovayı üzerine döktü. Pınar Zorlu kaçmaya çalıştı, ancak kadını yakalayıp elindeki çakmağı ateşledi.