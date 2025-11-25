Eski eşini katleden zanlı: Olanları hatırlamıyorum yapmış olabilirim

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Nuran Şimşek ile 2017 yılında evlendiklerini, 2018 yılında ise kendi kızıyla Şimşek’in arasında tartışma çıkmasından dolayı ayrıldıklarını söyleyen Enis S., boşandıktan sonra Nuran Şimşek ile zaman zaman görüştüklerini belirtti.

Enis S., olaydan 25 gün önce Şimşek’in kendisini telefonla aradığını, halini hatırını sorduğunu ve tekrar görüşmeye başladıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde yakınlaştıklarını söyleyen Enis S. olaydan 2-3 gün önce Şimşek’e mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj attığını, Nuran Şimşek'in mesajları görmesine rağmen kendisine cevap vermediğini ve hayatında başka biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle kıskançlık krizine girdiğini belirten Enis S. mesajlarına cevap vermemeye devam etmesi üzerine olaydan bir günce önce Nuran Şimşek’i telefonla aradığını, tartıştıklarını ve Şimşek’in kendisine "Bana hesap mı soruyorsun" diyerek çıkıştığını iddia etti.