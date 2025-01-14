Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşandığı eşi Tülay Dağaşan'ı tabancayla vurarak öldüren Şefik Karaali hakkında, ‘Kadına Karşı Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 1

4 Ocak 2024’te Darıca'da sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, iki yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı. 5 Kurşunla ağır yaralanan Tülay Dağaşanhastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 2

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"YLE SUÇLANDI

Hazırlanan iddianamede; çiftin aldatma iddiası nedeniyle boşandıkları, boşandıktan sonraki süreçte sanık Karaali’nin, evli oldukları dönemde Dağaşan’ın kendisini aldattığına yönelik şüpheler duyarak Dağaşan ile bu konuda tartıştıkları ifadeleri yer aldı. Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali’nin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 3

Gebze Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Karaali, “Pişmanım böyle olsun istemezdim. Ben tasarlayarak cinayet işlemedim. Tamamen tesadüftür” dedi.

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 4

Mahkeme, sanığın suçunun sabit olduğunu, dosyayla ilgili tüm delillerin toplandığını belirterek  sanığın 'Eşe Karşı Tasarlayarak Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 5

Ailenin avukatı Semra Yıldız karar nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: 

"Ben bir avukat, kadın, anne olarak gurur duyuyorum. ‘Kadına Karşı Tasarlayarak Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada tam 20 kez ‘Beni aldattı’, 18 kez de ‘Ben eski karımı seviyordum’ demesine rağmen heyet burada hiçbir indirim sebebi vermeden, savcının da mütalaasına uygun bir şekilde ağırlaştırılmış ve tasarlayarak öldürmekten ömür boyu hapse çarptırdı. Bu kararı olumlu, mutlulukla karşıladık. Mutluyuz, gururluyuz."

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 6
Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - 7
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