Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ailenin avukatı Semra Yıldız karar nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ben bir avukat, kadın, anne olarak gurur duyuyorum. ‘Kadına Karşı Tasarlayarak Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada tam 20 kez ‘Beni aldattı’, 18 kez de ‘Ben eski karımı seviyordum’ demesine rağmen heyet burada hiçbir indirim sebebi vermeden, savcının da mütalaasına uygun bir şekilde ağırlaştırılmış ve tasarlayarak öldürmekten ömür boyu hapse çarptırdı. Bu kararı olumlu, mutlulukla karşıladık. Mutluyuz, gururluyuz."