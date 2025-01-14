Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşandığı eşi Tülay Dağaşan'ı tabancayla vurarak öldüren Şefik Karaali hakkında, ‘Kadına Karşı Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
4 Ocak 2024’te Darıca'da sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, iki yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı. 5 Kurşunla ağır yaralanan Tülay Dağaşanhastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.