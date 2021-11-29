Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz ile ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Her şeyden önce şu anda musallada hakka uğurlamakta olduğumuz Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Gerçekten bu camianın içerisinde yöneticilikte bir beyefendi tanıdım dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi. Ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan Mustafa ağabeyimizi, inşallah cennetiyle cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah."