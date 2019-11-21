Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti (Yaşar Büyükanıt kimdir?)

Bir süredir rahatsız nedeniyle tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti.
1 Eylül 1940'da dünyaya gelen Yaşar Büyükanıt, 1959 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden, 1961 yılında ise Kara Harp Okulları'ndan mezun oldu.
1963 yılında Piyade Okulu'nu bitiren Büyükanıt; 1983-86 yılları arasında Kuleli Askeri Lise Komutanlığı, 1986-88 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı görevlerini yaptı.
1992 yılında tümgeneral rütbesine terfi eden Büyükanıt, bu rütbeyle Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü.
1996 yılında korgeneral, 2000 yılında orgeneral rütbesine terfi etti.
Büyükanıt 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Umut Kitabevi, 9 Kasım 2005 tarihinde bombalı saldırıya uğramış, olaya ilişkin 22 Kasım 2005 tarihinde Van'da soruşturma başlatılmıştı.
Bombalama olayına karıştıkları gerekçesiyle Astsubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz 28 Kasım'da Van'da tutuklanarak Askeri Cezaevi'ne konulmuştu.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, sanıklardan Ali Kaya için "Tanırım, iyi çocuktur" demişti.
Olayı soruşturan dönemin Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt ve 39 yüksek rütbeli subayı da içine alacak bir biçimde iddianame hazırlamıştı.
2018 yılında meslekten ihraç edildikten sonra FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Davada 39 yıl hapis cezası alan Astsubay Ali Kaya ise 8.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017 yılında tahliye edilmişti.
2018 yılında meslekten ihraç edildikten sonra FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Büyükanıt 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme yapmıştı.
Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Büyükanıt'ın "Dolmabahçe görüşmesi devlet işidir" dediği buluşmanın konusu için Erdoğan "Benimle birlikte mezara gidecek" ifadelerini kullanmıştı.
27 Nisan 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimin nedeniyle kaleme alınan bildiri, Genelkurmay’ın internet sitesinde "e-muhtıra" diye nitelendirililen bir bildiri yayımlanmıştı.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bildiriyi kendisinin kaleme aldığını açıklamıştı.
Büyükanıt, 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oldu.