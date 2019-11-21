Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti (Yaşar Büyükanıt kimdir?)

DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİ

Büyükanıt 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme yapmıştı.

Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Büyükanıt'ın "Dolmabahçe görüşmesi devlet işidir" dediği buluşmanın konusu için Erdoğan "Benimle birlikte mezara gidecek" ifadelerini kullanmıştı.