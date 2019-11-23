Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanlarından Engin Altay, Ergün Saygun, Hurşit Tolon, Çevik Bir, Tuncer Kılınç, eski Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut ve eski başkanları Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı.