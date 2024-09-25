Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde eski din görevlisi Mustafa Keyik’in uçurumda cesedi bulundu. Olayı araştıran ekipler, Keyik’in cinayete kurban gittiğini, olaya kaza süsü verilmek istendiğini belirledi. Cinayetle ilgili olarak üç kişi tutuklandı.
Antalya’da eski imam, kaza süsü verilen bir cinayete kurban gitti.
Geçen hafta cumartesi günü bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi’ndeki Hacı Beleni mevkisinde uçurumda bir ceset gördüğünü söyledi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.