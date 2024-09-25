Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde eski din görevlisi Mustafa Keyik’in uçurumda cesedi bulundu. Olayı araştıran ekipler, Keyik’in cinayete kurban gittiğini, olaya kaza süsü verilmek istendiğini belirledi. Cinayetle ilgili olarak üç kişi tutuklandı.

Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler - 1

Antalya’da eski imam, kaza süsü verilen bir cinayete kurban gitti.

Geçen hafta cumartesi günü bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi’ndeki Hacı Beleni mevkisinde uçurumda bir ceset gördüğünü söyledi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler - 2

Uçurumdan çıkarılan cesedin Mustafa Keyik’e ait olduğu ve tüfekle başının arkasından vurulduğu tespit edildi.

Keyik’in kamyoneti de uçurumun kenarında yolda yamaca çarpmış olarak bulundu.

Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler - 3

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Keyik’in bir süredir M.S. ile ilişki yaşadığı belirlendi.

Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler - 4

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA UÇURUMDAN ATTILAR

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler sonucunda Mustafa Keyik'in, M.S., amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak tarafından planlanarak öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı belirlendi.

Şüphelilerin olayı kaza gibi göstermek için Mustafa Keyik’in kamyonetini, cansız bedeni uçurumdan attıkları noktada, yolun yamacına çarptırıp kaçtıkları tespit edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gündoğmuş adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S., Fedai Solak ve Tolga Solak tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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