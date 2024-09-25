Eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Keyik’in bir süredir M.S. ile ilişki yaşadığı belirlendi.

Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.