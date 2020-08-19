Eski kadın hakem, taksi şoförü oldu

Kayseri'de kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra 5 yıl muhasebe işiyle uğraşan Hatice Kürkçüo, son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışıp, geçimini sağlıyor. Babasının taksisiyle çalışan Kürkçüo, "İlk başta şaşırıyorlar sonra çok güzel yolculuğumuz oluyor. Müşterilerimin büyük kısmı kadın yolculardan oluşuyor" dedi.

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DHA 19.08.2020 - 11:08

Hatice Kürkçüo (48), 1990 yılında futbol ve hentbol hakemliği sertifikası aldı. Şehrin ilk kadın futbol ve hentbol hakemi olarak kayıtlara geçen Kürkçüo, uzun yıllar faaliyet gösterdiği spor alanından muhasebeciliğe yöneldi. Bir yandan hakemlik yapan Kürkçüo, 5 yıl da muhasebe işiyle uğraştı.

Kürkçüo, işten çıkarılmasının ardından yeni iş bulamayınca babası Hasan Kürkçüo'nun mesleği olan taksiciliğe yöneldi. Babasının aracıyla şoförlük yapan Kürkçüo, geçimini sağlamaya çalışıyor.

''ARAÇ KULLANMAYI SEVİYORUM'' Anne ve babası ile yaşayan Hatice Kürkçüo, işten ayrıldıktan sonra yeni çalışma alanı bulamadığını belirterek, "1 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Mecburiyetten yapıyorum. İşten ayrıldım başka bir iş bulamadım. Babamın da taksisi vardı. O yüzden taksicilik yapmaya karar verdim. Baba mesleğim olan taksicilik yapmaya başladım. İnsanlarla iletişim kurmayı ve taksicilik yapmayı seviyorum. Sosyal çevrem çok iyidir. Araç kullanmayı da sevdiğim için taksicilik yapmaya karar verdim" dedi.

''MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR'' Kayseri'de kadın taksi şoförü sayısının çok sınırlı olması nedeniyle taksiye binen yolcuların önce şaşırdığını belirten Kürkçüo, "Müşteriler beni görünce ilk başta çok şaşırıyorlar. Farklı tepkiler veriyorlar. Başka şehirden gelenler kendi şehirlerinde kadın taksi şoförünün olmadığını söylüyorlar. Araçta da çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Kadın yolcularımız daha fazla. Özellikle kadın müşterilerim arıyor ve onları gidecekleri yere götürüyorum" diye konuştu.

Kayseri'de ilk kadın futbol hakemi olarak bilindiğini de belirten Hatice Kürkçüo, "Kayseri'de bu alanda ilk olmak istedim. Daha önce kadın futbol hakemliği dalında ilk kez kadın olarak ben görev yapmıştım. Hentbol Süper Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakemim. Kayseri'de başka kadın taksi şoförlerinin olduğunu da söylüyorlar; ama ben henüz onlarla tanışmadım. Kayseri'de de bu alanda da bir ilk yaparak, taksi şoförlüğünü geliştirmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarım da ilk defa bir kadın ile çalışıyorlar. Bana çok yardımcı oluyorlar" dedi.

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