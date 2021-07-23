Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde ayrıldığı eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe veren eski koca gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı eşi F.Ö ile sabah saatlerinde tartıştı.

Bu tartışmadan saatler sonra eski eşinin evine gelen H.U, iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi.

F. Ö. ile üç çocuğunun o sırada evde olmadığı belirtildi.