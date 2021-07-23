Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi

Marmaris'te bir kişi eski eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İHA 23.07.2021 - 04:35

Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi - 1

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde ayrıldığı eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe veren eski koca gözaltına alındı. 

Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi - 2
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı eşi F.Ö ile sabah saatlerinde tartıştı.
Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi - 3
Bu tartışmadan saatler sonra eski eşinin evine gelen H.U, iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi.
Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi - 4
F. Ö. ile üç çocuğunun o sırada evde olmadığı belirtildi.
Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi - 5
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tek katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.
Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi - 6
Eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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