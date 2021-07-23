Eski koca dehşeti: Evi ateşe verdi

Marmaris'te bir kişi eski eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde ayrıldığı eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe veren eski koca gözaltına alındı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı eşi F.Ö ile sabah saatlerinde tartıştı. Bu tartışmadan saatler sonra eski eşinin evine gelen H.U, iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi. F. Ö. ile üç çocuğunun o sırada evde olmadığı belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tek katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi. Eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.