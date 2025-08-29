Eski kültürü yaşatıyor: El emeğiyle üretiyor
Ankara’nın Güdül ilçesinde yaşayan bıçak ustası Erdal Atasoy, atölyesinde tamamen el işçiliğiyle ürettiği bıçaklara özel motifler işleyerek satıyor. Atasoy, el işçiliğiyle yaptığı bıçaklarla eski kültürü yaşatıyor.
Ankara’nın Güdül ilçesinde yaşayan usta bir bıçak ustası, çeliği el işçiliğiyle buluşturarak farklı tasarımlar ortaya koyuyor. Kendi atölyesinde tüm aşamaları el emeğiyle gerçekleştiren usta, çeliği işleyip şekillendiriyor, saplarını özenle hazırlıyor ve bıçakların üzerine özel motifler işliyor.