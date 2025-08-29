Eski kültürü yaşatıyor: El emeğiyle üretiyor

Örneğin ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcını ya da bir kamasını yapmam lazım. Üzerinde kan oluğu var diye yapmamız yasaklıyorlar. Bu kanunların tamamen baştan dizayn edilmesi gerekiyor. Kan oluğu dediğim şey bıçakta ya da kılıçta, kamada yüzeysel gerilimi minimuma indirmek için ve hafiflik kazandırılsın diye yapılır. Bize destek olunsun istiyoruz. Önümüz açılsın istiyoruz. Bıçak kötü amaçla da kullanılabiliyor. Şimdi bıçağın kötü amaçla kullanıldığının sıkıntısını ben çekmemeliyim. Ben ev geçindiriyorum ve benim bu benim ekmeğim. Çocuklarıma yaptığım işle, alnımın teriyle ekmek yediriyorum. Tek istediğim şey yerli üretime destek olunsun. Avrupa’dan bir sürü bıçaklar geliyor. Özellikle Çin malı. Kültürümüzü daha da geliştirelim. Ne kadar destek olursanız, bizim ürünlerimizi alırsanız biz o kadar daha yenisini, daha iyisini ve daha güzelini yaparız" diye konuştu.