Eski milli atlet ekmeğini taştan çıkarıyor: Mesai sonrası sporcu yetiştiriyor

Aksaray'da antrenörlük yaparken 2003 yılında memleketi Kayseri'ye döndüğünü ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için taş ocağında işçi olarak çalışmaya başladığını ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:



"Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bir türlü antrenör olarak kadro alamadım. Olmayınca ben de çalışmak ve ailemi geçindirmek zorundaydım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine bu işe başladım. Taşın ustası oldum, atölyede kesimini yaptım, fabrikada makinesini kullandım. Yaptığım iş benim kişiliğime uygun geldi. Çok kez antrenörlüğe dönüş yapmak istedim fakat günümüzün şartları uygun olmadığından dönüş yapamadım. İçimde ukde kalmaması ve ülkemize vefa borcumuzu ödemek için bilgi birikimlerimden yararlanılsın diye fabrikadan arta kalan zamanlarımda sporcu yetiştirdim."



Spordaki azimli ve mücadeleci karakterinin taş ocağındaki işine de yansıdığını dile getiren Koçyiğit, "İşimde de prensipli şekilde çalıştığım için iş yerleri de her zaman fazla maaş vererek mesleğin içerisinde kalmamı sağladı. Bu işi ne kadar bırakmak istesem de nasip olmadı. Demek ki ekmeğimizi taştan çırakmamız gerekiyormuş, bunu da yaşayarak gördük." diye konuştu.





