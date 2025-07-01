Eski milli atlet ekmeğini taştan çıkarıyor: Mesai sonrası sporcu yetiştiriyor
Kayseri'de ailesinin geçimini 22 yıldır taş ocağında çalışarak sağlayan 48 yaşındaki eski milli atlet Muzaffer Koçyiğit, zorlu mesaisinin ardından atletizm pistinde sporcuları için ter döküyor.
Ortaokul yıllarında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme başlayan 3 çocuk babası Koçyiğit, lise yıllarında 3 bin, 5 bin ve 10 bin metrelerde elde ettiği Türkiye şampiyonluklarıyla "yılın en iyi sporcusu" seçilmeyi başardı.