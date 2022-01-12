Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

"BU KEZ KURŞUNU BİZ YEDİK"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da cinayetin ve ölümün şimdiye kadar işlenenlerden çok farklı olduğunu belirterek, "Bize, dünyaya, herkese bir şeyler anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Avukatlar olarak, ülkenin baroları olarak yaptığımız mücadelede kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik." diye konuştu.