Eski nişanlısı kaçırdı, ormanda yaraladı: Genç Elif’in sol bacağı kesilecek
Bursa’da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından bıçaklanıp ardından pompalı tüfekle vurulan Elif B’nin sol bacağı, dizinin üzerinden kesilecek. Elif B’nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, genç kadının acılı babası Murat B, “Uzaklaştırma kararına rağmen bizi rahatsız etti. Kendisine elektronik kelepçe takılması için Elif, başvuruda bulundu. Fakat talebi, yaşanan olaydan 6 saat önce reddediliyor. Olaydan 6 saat önce olumsuz yanıt aldık. Sonra kızıma kabusu yaşattı.” dedi.
Bursa’da eski nişanlısı tarafından kaçırılıp önce bıçaklanan sonra da pompalı tüfekle vurulan Elif B’nin bacağının kesilmesine karar verildi.