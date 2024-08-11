Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede

Bursa’da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan Elif B’nin sol bacağı 5 saat süren operasyonla kesildi. Doktorlar, Elif B’nin sağ bacağının da kesilme tehlikesi olduğunu söylerken, baba Murat B, “Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, ‘Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?’ diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor.” dedi.

Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede - 1

Bursa’da eski nişanlısının kaçırıp yaraladığı Elif B’nin sol bacağı kesildi, sağ bacağının da tehlikede olduğu bildirildi.

Olay, 2 Ağustos günü Yıldırım’da meydana geldi.

Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B’nin evine gitti.

Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B’yi silah zoruyla kaçırdı.

Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti.

Tırkaz, kullandığı araçla Elif B’nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü kıraathanenin önüne gitti.

Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede - 2

POLİS ARACI DRONE İLE TAKİP ETTİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için, Millet Mahallesi’nde yolunu kestiği otomobili gasbetti.

Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasbettiği otomobile Elif B’yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri drone ile otomobili havadan da takibe aldı.

Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi’ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu.

Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede - 3

Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi’ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B’nin yardım çığlıklarını duydu.

Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede - 4

Elif B, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022’de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Tırkaz’ın cesedi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede - 5

SOL BACAĞI KESİLDİ, SAĞ BACAĞI TEHLİKEDE

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve sol bacağının diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B’nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi.

Elif B’nin sol bacağı dün 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden kesilirken, saçmaların parçaladığı sağ bacağı da kesilme riskiyle karşı karşıya.

Doktorlar, Elif B’nin sağ bacağının da kesilme tehlikesi olduğunu söylerken, baba Murat B, “Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, ‘Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?’ diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor.” dedi.
DAHA FAZLA GÖSTER