Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede

SOL BACAĞI KESİLDİ, SAĞ BACAĞI TEHLİKEDE

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve sol bacağının diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B’nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi.

Elif B’nin sol bacağı dün 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden kesilirken, saçmaların parçaladığı sağ bacağı da kesilme riskiyle karşı karşıya.

Doktorlar, Elif B’nin sağ bacağının da kesilme tehlikesi olduğunu söylerken, baba Murat B, “Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, ‘Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?’ diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor.” dedi.