Eski nişanlısının vurduğu Elif’in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Bursa’da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan Elif B’nin sol bacağı 5 saat süren operasyonla kesildi. Doktorlar, Elif B’nin sağ bacağının da kesilme tehlikesi olduğunu söylerken, baba Murat B, “Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, ‘Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?’ diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor.” dedi.
Bursa’da eski nişanlısının kaçırıp yaraladığı Elif B’nin sol bacağı kesildi, sağ bacağının da tehlikede olduğu bildirildi.
Olay, 2 Ağustos günü Yıldırım’da meydana geldi.
Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B’nin evine gitti.
Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B’yi silah zoruyla kaçırdı.
Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti.
Tırkaz, kullandığı araçla Elif B’nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü kıraathanenin önüne gitti.Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaraladı.