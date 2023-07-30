Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eski Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ömer Çetin’in iş yerine pompalı saldırı düzenlendi. Çetin, saldırıdan birkaç saat önce sokakta kavga eden 2 kişiyi ayırdığını, taraflardan birinin gelip dükkanına ateş açtığını söyledi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında, eski Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ömer Çetin, kavga eden 2 kişiyi araya girip, ayırdı.
Olaydan sonra kavga karışan taraflardan M.Ü., saat 21.00 sıralarında Çetin'in iş yerinin önüne gelip, spor çantasından çıkardığı pompalı tüfek ile 3 el ateş etti.