Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eski Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ömer Çetin’in iş yerine pompalı saldırı düzenlendi. Çetin, saldırıdan birkaç saat önce sokakta kavga eden 2 kişiyi ayırdığını, taraflardan birinin gelip dükkanına ateş açtığını söyledi.

Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı - 1

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında, eski Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ömer Çetin, kavga eden 2 kişiyi araya girip, ayırdı.

Olaydan sonra kavga karışan taraflardan M.Ü., saat 21.00 sıralarında Çetin'in iş yerinin önüne gelip, spor çantasından çıkardığı pompalı tüfek ile 3 el ateş etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı - 2

Küfürler de yağdıran saldırgan kaçarken, saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı.

Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı - 3

İhbar sonrası çalışma başlatan polis, M.Ü.'yü olayda kullandığı değerlendirilen tüfek ile yakaladı.

Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı - 4

Sokakta kavga eden kişileri ayırdığını, olay ile ilgili ilgisi olmadığını, ardından iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığını anlatan Çetin, “Kavga seslerini duyunca yardımcı olmak için oraya gittim. Gittiğimde sadece ağız münakaşası vardı. Birini tanıyordum, aldım onu sakinleşsin diye buraya getirdim. Onlardan biri, gece geliyor ve burada pompalı tüfekle ateş ediyor. Zaten 5-10 dakika öncesinden çıkmıştık. Yanımda çocuklar vardı; Allah'tan çıkmışız.” diye konuştu.

Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı - 5
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