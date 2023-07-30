Eski şampiyonun iş yerine silahlı saldırı

Sokakta kavga eden kişileri ayırdığını, olay ile ilgili ilgisi olmadığını, ardından iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığını anlatan Çetin, “Kavga seslerini duyunca yardımcı olmak için oraya gittim. Gittiğimde sadece ağız münakaşası vardı. Birini tanıyordum, aldım onu sakinleşsin diye buraya getirdim. Onlardan biri, gece geliyor ve burada pompalı tüfekle ateş ediyor. Zaten 5-10 dakika öncesinden çıkmıştık. Yanımda çocuklar vardı; Allah'tan çıkmışız.” diye konuştu.