Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı

Bursa'da bir kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri, eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Polis soruşturma başlatırken 2'si yavru 4 köpek, Osmangazi Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Köpekler, savcılık kararından sonra geçici olarak sahiplendirilecek.

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. (30) isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 2

Olay, E.D.C.'nin eski erkek arkadaşının, evde bulunan güvenlik kameralarını cep telefonu ile izledikten sonra, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, polise vermesiyle ortaya çıktı.

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 3

E.D.C.'nin, yavru ve yetişkin köpeklere bağırıp daha sonra da dakikalarca dövdüğü görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 4

Gelen tepkiler üzerine E.D.C., köpekleri bırakarak evden ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, savcılıktan alınan iznin ardından köpekleri geçici olarak Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağı'na bıraktı.

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 5

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, 15 Ağustos günü yapılan ihbar sonrası, belirtilen adrese gittiklerini belirterek, "4 köpeğe şiddet edildiği tanısını koyduk. Dişi olan yavru köpeklerin birinde de darp ve sol gözünde kanama tespit ettik." dedi.

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 6

Bursa Cumhuriyet Savcısının kararı ile köpeklere barınaklarında, veteriner hekim kontrolünde baktıklarını söyleyen Özdemir, "Yetişkin hayvanlar 3-4 yaşlarında, yavruların ise 45 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda durumları iyi. Annelerini emen yavrulara kuru mama da veriyoruz. Savcılık kararı ile bu hayvanları geçici olarak özel veya tüzel kişilere sahiplendireceğiz." diye konuştu.

Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı - 7

Bu arada HAYDİ ekibi, cep telefonu ile de ulaşamadığı E.D.C.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER