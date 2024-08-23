Eski sevgili şikayet etti: Köpeklere işkence ortaya çıktı
Bursa'da bir kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri, eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Polis soruşturma başlatırken 2'si yavru 4 köpek, Osmangazi Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Köpekler, savcılık kararından sonra geçici olarak sahiplendirilecek.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. (30) isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti.