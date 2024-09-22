Eski sevgililerin hediye davası! 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
Ankara'da G.T. (28) isimli kadın, 3 ay birlikte olduğu eski sevgilisi M.S.'nin (36) kendisine aldığı hediyelerin toplam ücreti olan 140 bin lirayı icra yoluyla aldı. G.T., haksız icra takibi yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. G.T., bu süreçte ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini ileri sürdüğü M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. M.S. de eski sevgilisi hakkında kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da e-ticaret işiyle uğraşan G.T. ile Kayseri'de yaşayan M.S., geçen yıl aralık ayında internet üzerinden tanışarak sevgili oldu. M.S., ilişkileri süresince G.T.'nin evine yemek ve içeceklerin yanı sıra cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler ve banka hesabına da para gönderdi. G.T., 3 ay sonra M.S.'den ayrıldı.
M.S., barışma teklifine olumsuz cevap veren eski sevgilisine Kayseri İcra Dairesi aracılığıyla, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdi. Taşındığı için ödeme emri eline ulaşmayan ve itiraz edemeyen G.T.'nin, icra takibi sonucu avukatlık ücreti dahil banka haczi ile hesabındaki 140 bin lira tedbirle çekilerek, M.S.'ye ödendi.