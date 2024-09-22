Eski sevgililerin hediye davası! 140 bin lirayı icra yoluyla aldı

'BENİM TALEBİMLE OLAN HEDİYELER DEĞİLDİ'

G.T., M.S. ile uzak mesafe ilişkileri olduğunu, 3 ayda 2-3 kez yan yana geldiklerini ileri sürerek, "Çok ilgiliydi, düşünceliydi, güven verici davranışları vardı. Bu yüzden kendisine karşı iyi niyetli duygular besledim. Bu süreçte, saat, telefon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gözlük, kıyafet gibi hediyeler aldı bana. Hiçbirisi benim talebimle olan hediyeler değildi. Hesabıma gönderdiği paralar da benim talebimle olan şeyler değildi. Her yerden engelli olduğu halde mail yoluyla ulaşmaya başlamıştı. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu" dedi.