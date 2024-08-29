Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı!
Sultangazi'de takip ettiği eski sevgilisini aracıyla sokakta sıkıştıran şüpheli, araca arkadan çarptıktan sonra inip kadına saldırdı. Eski sevgilisinin aracının kapısını ve camını kıran şüpheli, kadının yardım çığlıklarıyla gelen mahallelinin tepkisini görünce olay yerinden kaçtı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi aracıyla evine giden eski sevgilisini takip etmeye başladı.