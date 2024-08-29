Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı!

Sultangazi'de takip ettiği eski sevgilisini aracıyla sokakta sıkıştıran şüpheli, araca arkadan çarptıktan sonra inip kadına saldırdı. Eski sevgilisinin aracının kapısını ve camını kıran şüpheli, kadının yardım çığlıklarıyla gelen mahallelinin tepkisini görünce olay yerinden kaçtı.

Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 1

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi aracıyla evine giden eski sevgilisini takip etmeye başladı.

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Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 2

Takip edildiğini fark eden genç kadın, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, bir sokakta önündeki aracın durması üzerine genç kadında, aracını durdurmak zorunda kaldı. Kendisini takip eden eski sevgilisi, aracıyla kadının aracına arkadan çarptı.

Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 3

Kısa süre sonra ise, araçtan inen kişi önce eski sevgilisinin aracının ön sol kapısını açarak kırmaya çalıştı, daha sonra kadına saldırdı. Bununla da yetinmeyen saldırgan, dirseği ile aracın arka camına vurarak kırdı. Şüpheli aracına tekrar binerek geri geri gittikten sonra yeniden genç kadının aracına çarptı.

Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 4

Genç kadın ise, "yardım edin" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahallelinin tepkisi üzerine şüpheli aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 5

"KADIN YARDIM İSTEDİ, ADAM İSE ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ"

Mahalle sakini Abdullah Kor, "Dün akşam bir erkek ve bir kadın arabalarıyla yolda trafikte ilerlerken erkek kasıtlı olarak kadının aracına çarptı. Kasıtlı bir kaza oldu, küfürler savurdu, bağırdı. Kadın yardım istedi, adam ise çıldırmış gibiydi. Aklını yitirmiş gibi davranıyordu. Üzerinde bir şey yoktu, altında eşofman vardı. Arabadan indi ve kadına ve arabasına zarar verdi. Tekrar arabasına bindi küfürler savurarak. Arabasıyla geri geri geldi ve tekrardan ileri gelerek kadının arabasına kasıtlı olarak vurdu. Birkaç kere bunu yaptı, zincirleme kaza oldu bundan dolayı" dedi.

Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 6

"İYİ DEĞİLDİ KADININ DURUMU, OLAYDA ŞOK GEÇİRMİŞTİ"

Kor, "Adam küfürler ederek eski sevgilisi olduğunu söylüyordu. Kadının kendisini daha önce dövdürttüğünü filan söyledi. Kadını darp etti, iyi değildi kadının durumu. Olayda şok geçirmişti. Ambulanslar ve polisler buraya geldi. Başka bir sokaktan kaçarak ana caddeye geçen adam yine küfürler ederek buradan kaçtı. O anda sokakta kimse yoktu ama kadının çığlığını duyanlar apartmanlardan aşağıya indiler ve kadını korumaya çalıştılar" diye konuştu.

Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 7
Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı! - 8
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