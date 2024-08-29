Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Aracına çarptı, genç kadına saldırdı!

"KADIN YARDIM İSTEDİ, ADAM İSE ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ"

Mahalle sakini Abdullah Kor, "Dün akşam bir erkek ve bir kadın arabalarıyla yolda trafikte ilerlerken erkek kasıtlı olarak kadının aracına çarptı. Kasıtlı bir kaza oldu, küfürler savurdu, bağırdı. Kadın yardım istedi, adam ise çıldırmış gibiydi. Aklını yitirmiş gibi davranıyordu. Üzerinde bir şey yoktu, altında eşofman vardı. Arabadan indi ve kadına ve arabasına zarar verdi. Tekrar arabasına bindi küfürler savurarak. Arabasıyla geri geri geldi ve tekrardan ileri gelerek kadının arabasına kasıtlı olarak vurdu. Birkaç kere bunu yaptı, zincirleme kaza oldu bundan dolayı" dedi.