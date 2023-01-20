Eski sevgilisini öldüren Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

Yapılan araştırmalar sonrasında amatör olarak modellik ve şarkıcılık yaptığı öğrenilen Seçil Çiftçi, Sevim ile tanışmış ve sevgili olmuştu.

Bir süre devam eden ilişki son bulduğunda Sevim iddiaya göre bunu kabul etmedi. Eline aldığı çiçek buketleriyle Çiftçi'nin Şişli'deki evine gitti.