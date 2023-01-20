Eski sevgilisini öldüren Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatıldı.
Parmak izinden cesedin Tokat'ta yaşayan Semih Sevim adlı bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Yapılan ilk incelemenin ardından, Semih Sevim'in ailesiyle iletişime geçen jandarma ekipleri, ailesinin Semih Sevim'den haber alamadıklarını ve bu sebeple hakkında kayıp ihbarında bulunduklarını tespit etti. Bunun üzerine derinlemesine bir araştırma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar sonrasında amatör olarak modellik ve şarkıcılık yaptığı öğrenilen Seçil Çiftçi, Sevim ile tanışmış ve sevgili olmuştu.
Bir süre devam eden ilişki son bulduğunda Sevim iddiaya göre bunu kabul etmedi. Eline aldığı çiçek buketleriyle Çiftçi'nin Şişli'deki evine gitti.
Ancak her defasında kapıdan kovuldu. Hatta bir iddiaya göre kapısını zorla tornavida ile açarak içeri girmeye bile çalıştı.
Israrcı tavırlarına devam eden Sevim çiçek ile birlikte Çiftçi'nin kapısına dayandı. Ne olduysa o gün oldu.
İddiaya göre Çiftçi, Sevim'i son gelişinde evine aldı, aralarında hemen tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Çiftçi, Sevim'i öldürdü.
Cesetten nasıl kurtulacağını bilemediği için hemen babasını arayıp yardım istedi, birlikte cesedi Sancaktepe'deki ormana götürüp attılar.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum. " dedi.
İddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi.
28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı. Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.
Öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım dediği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Bende babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonrada o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.
TEHDİT MESAJLARI AÇMIŞ
Konuyla ilgili devam eden soruşturmada Çiftçi'nin eski sevgilisi için yazdığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı.
Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi , Sevim'e küfür ederek "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor. Sevim'de "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor. Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi.