Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü: Silah tutukluk yaptı defalarca bıçakladı!
Kağıthane'de bir adam, kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü. Bina girişinde önce silahlı saldırıya uğrayan ancak tabancanın tutukluk yapması sonucu içeriye kaçan adam, bu kez de meyve bıçağıyla defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, polis 2'si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, dün saat 00.20 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili olan Serdar K. (50) ile Zahide B. bir süre önce ayrıldı. Bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili oldu. Ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Serdar K., olay günü Zahide B.'yi arayarak görüşmek istediğini söyledi.