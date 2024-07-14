Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü: Silah tutukluk yaptı defalarca bıçakladı!

YENİ SEVGİLİ ESKİ SEVGİLİYİ ÖLDÜRDÜ

Can havliyle binaya giren Serdar K., burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Serdar K., Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.