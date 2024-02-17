Eski sevgiliye 9 kafa darbesine 5 yıl 2 ay hapis

''BU CÜSSEMLE NASIL 9 KAFA ATABİLİRİM?''

Şahin, Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Sibel Kahraman ve ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasında da emniyette verdiği ifadesini tekrar eden ve suçlamaları kabul etmeyen İrfan Şahin, Sibel Kahraman'ın düştüğünü iddia ederek şöyle konuştu:

"Olaydan 1 gün önce eğlence mekanında Sibel ile karşılaştık. Sibel'in yanında arkadaşları vardı. Sibel yanıma gelerek bana sarıldı. Benim yanımda 2 kadın vardı ve oturmasına müsaade etmedim. Kendisi sorun çıkartmaya başlayınca, konuşmak için kolundan tutup dışarı çıkardım. Yanındaki arkadaşı olaylar büyümesin diye polisi aramış. Olay büyümesin diye hepimiz evlerimize gittik. Olay günü başka bir eğlence mekanında, Sibel ile karşılaştık. Sibel yine masama geldi. Yine kolundan tutup dışarı çıkmamız gerektiğini söyledim.