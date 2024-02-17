Eski sevgiliye 9 kafa darbesine 5 yıl 2 ay hapis
Bursa'da gittiği eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi Sibel Kahraman'ı zorla arabaya bindirerek kaçıran, arabanın içinde genç kadına 9 kez de kafa atan İrfan Şahin'e 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Bursa'da eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi Sibel Kahraman'ı (34) zorla dışarı çıkarıp bindirdiği otomobilinde, yüzüne attığı 9 kafa darbesiyle yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin'in (51), 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.