Eski sevgiliyle 25 milyon lira ile tehdit ve şantaj
İstanbul Beykoz'da M.Ş., ayrıldığı kız arkadaşı M.K.'nın anlaştığı çete tarafından önce 25 milyon lira ile tehdit edildi ardından şantaja uğradı. Daha sonra çete üyeleri M.Ş.'nin evine silahlı saldırı düzenledi. Eski sevgilinin de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SEVGİLİSİNE TUZAK KURDU
Beykoz'da oturan iş insanı M.Ş. 6 yıl önce tanıştığı M.K. ile sevgili oldu. İddiaya göre, geçen aylarda 6 yıl süren ilişkinin son bulması üzerine iş insanı M.Ş., sevgilisine aldığı aracı geri isteyince ikili arasında tartışma çıktı.
Önce bu duruma karşı çıkan M.K., bir süre sonra iş insanına bir kafede buluşmak istediğini ve orada aracı geri vereceğini söyledi. Aracı teslim almak için buluşmaya giden M.Ş., kafede sevgilisinin yanında 3 kişinin daha olduğunu gördü.