Eski sevgiliyle 25 milyon lira ile tehdit ve şantaj

SEVGİLİSİNE TUZAK KURDU

Beykoz'da oturan iş insanı M.Ş. 6 yıl önce tanıştığı M.K. ile sevgili oldu. İddiaya göre, geçen aylarda 6 yıl süren ilişkinin son bulması üzerine iş insanı M.Ş., sevgilisine aldığı aracı geri isteyince ikili arasında tartışma çıktı.

Önce bu duruma karşı çıkan M.K., bir süre sonra iş insanına bir kafede buluşmak istediğini ve orada aracı geri vereceğini söyledi. Aracı teslim almak için buluşmaya giden M.Ş., kafede sevgilisinin yanında 3 kişinin daha olduğunu gördü.