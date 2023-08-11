Eski sevgiliyle tamircinin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

TAntalya’da N.B.’nin evine gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile o sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu iddia edilen D.A. arasında “kıskançlık” nedeniyle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada S.M. ve D.A. yaralandı. Polis olay yerinden kaçan S.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eski sevgiliyle tamircinin bıçaklı kavgası: 2 yaralı - 1

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eski sevgilisi N.B.’nin evine gelen S.M. ile o sırada evde bulunan ve çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A. arasında bıçaklı kavga çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski sevgiliyle tamircinin bıçaklı kavgası: 2 yaralı - 2

N.B.'nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

D.A.’yı kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eski sevgiliyle tamircinin bıçaklı kavgası: 2 yaralı - 3

Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.’nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.’yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını söyledi.

N.B.’nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.

Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER