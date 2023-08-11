Eski sevgiliyle tamircinin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
TAntalya’da N.B.’nin evine gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile o sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu iddia edilen D.A. arasında “kıskançlık” nedeniyle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada S.M. ve D.A. yaralandı. Polis olay yerinden kaçan S.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eski sevgilisi N.B.’nin evine gelen S.M. ile o sırada evde bulunan ve çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A. arasında bıçaklı kavga çıktı.