Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Sürücü belgesi yenileme son tarihi 2025 ne zaman, para cezası var mı?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yeni tip sürücü belgesine geçiş dönemi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamada 5 milyon 413 bin 148 sürücünün eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ettiğini açıkladı. 31 Temmuz’a kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Sürücü belgesi yenileme son tarihi 2025 ne zaman, para cezası var mı? - 1

Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk oluşmaması için ehliyet yenileme işlemleri uzun süreye yayılmıştı. İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı sonuna kadar ehliyet geçiş işlemlerinin tamamlanmasını hedefliyordu. 5 milyondan fazla sürücü henüz ehliyetlerini yenilemedi. 2016 yılı öncesinde düzenlenen ehliyetlerin kullanım süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.  Son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, geçerliliğini yitiren ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak ve cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek.

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Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Sürücü belgesi yenileme son tarihi 2025 ne zaman, para cezası var mı? - 2

EHLİYET YENİLEME SON BAŞVURU TARİHİ 2025 NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi (2016 yılı ve öncesi verilen) yenileme işlemleri devam ediyor. Yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 tarihine sona erecek.

Normal şartlarda sürücüler gerekli belgeler ve 15 lira başvuru ücretini yatırarak ehliyetlerini yenileyebiliyor. 31 Temmuz tarihine kadar yenileme başvurusu yapmayanlar, para cezası alabilecek.

Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Sürücü belgesi yenileme son tarihi 2025 ne zaman, para cezası var mı? - 3

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek. 

Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Sürücü belgesi yenileme son tarihi 2025 ne zaman, para cezası var mı? - 4

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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