Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Sürücü belgesi yenileme son tarihi 2025 ne zaman, para cezası var mı?

Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk oluşmaması için ehliyet yenileme işlemleri uzun süreye yayılmıştı. İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı sonuna kadar ehliyet geçiş işlemlerinin tamamlanmasını hedefliyordu. 5 milyondan fazla sürücü henüz ehliyetlerini yenilemedi. 2016 yılı öncesinde düzenlenen ehliyetlerin kullanım süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, geçerliliğini yitiren ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak ve cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek.