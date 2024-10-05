Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Süre azalıyor
Ehliyet yenileme için son tarih, henüz eski tip ehliyetlerini değiştirmemiş sürücülerin gündeminde yer alıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyet olarak yenilemek için son tarih yaklaştı. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?
Ehliyet yenileme için son tarih yaklaştı. Yönetmelik kapsamında eski tip ehliyetlerini değiştirmeyen sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak ve ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?