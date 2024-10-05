Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Süre azalıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaştı. Yönetmelik kapsamında eski tip ehliyetlerini değiştirmeyen sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak ve ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?