Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Süre azalıyor

Ehliyet yenileme için son tarih, henüz eski tip ehliyetlerini değiştirmemiş sürücülerin gündeminde yer alıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyet olarak yenilemek için son tarih yaklaştı. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Süre azalıyor - 1

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaştı. Yönetmelik kapsamında eski tip ehliyetlerini değiştirmeyen sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak ve ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Süre azalıyor - 2

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Süre azalıyor - 3

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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