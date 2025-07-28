Eski tip sürücü belgeleri için verilen süre doluyor: Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Kaçıranlar ne kadar ödeyecek?

Türkiye’de eski tip sürücü belgeleri için verilen yenileme süresi sona eriyor. Vatandaşların yeni, güncel sürücü belgelerine geçiş yapabilmeleri için belirlenen son tarihe az bir zaman kaldı. Süreyi kaçıranlar ise ek ücret ödemek zorunda kalacak. Peki, ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Son günü geçiren sürücüler ne kadar ceza ödeyecek?

Eski tip sürücü belgeleri için verilen süre doluyor: Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Kaçıranlar ne kadar ödeyecek? - 1

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişiler ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara, bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski tip sürücü belgeleri için verilen süre doluyor: Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Kaçıranlar ne kadar ödeyecek? - 2

SON GÜN UYARISI

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi. Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi.

Eski tip sürücü belgeleri için verilen süre doluyor: Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Kaçıranlar ne kadar ödeyecek? - 3

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvurunuzun ardından yeni sürücü belgeniz basılır ve genellikle birkaç iş günü içinde teslim edilir.

Eski tip sürücü belgeleri için verilen süre doluyor: Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Kaçıranlar ne kadar ödeyecek? - 4

ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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