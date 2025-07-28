Eski tip sürücü belgeleri için verilen süre doluyor: Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Kaçıranlar ne kadar ödeyecek?
Türkiye’de eski tip sürücü belgeleri için verilen yenileme süresi sona eriyor. Vatandaşların yeni, güncel sürücü belgelerine geçiş yapabilmeleri için belirlenen son tarihe az bir zaman kaldı. Süreyi kaçıranlar ise ek ücret ödemek zorunda kalacak. Peki, ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Son günü geçiren sürücüler ne kadar ceza ödeyecek?
Eski tip sürücü belgesi kullanan kişiler ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara, bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti.