Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi

Bursa'da 50 yıldır aba sattığını belirten Uğur Sönmez, "Abalar koyun yününden yapılıyor. Biz de dikiyoruz. Bu abaları eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin tercihi oldu. Bu ürün çok sağlıklı. Giyeni ısıtıyor. Ayrıca romatizma hastalığı olanlar bunu tercih ediyor. Abaların takımını 150 liradan satıyoruz. Bu ürünleri 50 yıldır yapıp satıyorum" şeklinde konuştu.