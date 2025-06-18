Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin
Geçmişte bal üreticilerince çöpe atılan ve protein deposu arı ekmeği, son zamanlarda yeni gelir kapısı oldu. Protein deposu olan arı ekmeği, kilosu 3 bin TL’den satılıyor.
Bir dönem arıcılar tarafından çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde arıcılar için önem arz ediyor. Arıların, çiçek ve bitkilerden topladıkları polenleri kovana getirerek kendi enzimleriyle fermente etmesiyle üretilen arı ekmeği, zengin besin içeriği ile dikkat çekiyor.