Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin

Geçmişte bal üreticilerince çöpe atılan ve protein deposu arı ekmeği, son zamanlarda yeni gelir kapısı oldu. Protein deposu olan arı ekmeği, kilosu 3 bin TL’den satılıyor.

Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin - 1

Bir dönem arıcılar tarafından çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde arıcılar için önem arz ediyor. Arıların, çiçek ve bitkilerden topladıkları polenleri kovana getirerek kendi enzimleriyle fermente etmesiyle üretilen arı ekmeği, zengin besin içeriği ile dikkat çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin - 2

Bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete eşdeğer miktarda protein barındırdığını ifade eden bal üreticileri, diyet yapan bireyler ve çocukların gelişimi için destekleyici gıda olarak sıkça tercih edildiğini söylüyor.

Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin - 3

Birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen arı ekmeğinin bir kilosu 3 bin liradan alıcı buluyor. 25 yıldır arıcılık yapan Engin Ekinci, "Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor" şeklinde konuştu.

Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin - 4

Arı ekmeği üretiminin son yıllarda arttığını ifade eden Ekinci, "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir. Arılar çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarında getirerek kendi enzim ve salgılarını katarak bu yiyeceği üretiyorlar. İçerinde yaklaşık olarak 22-23 çeşit amino asit barındırıyor. Protein açısından da oldukça zengin'' dedi.

Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin - 5
Eskiden çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin TL’den satılıyor: Protein zengini besin - 6
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