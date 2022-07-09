Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 09.07.2022 - 21:42 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 22:08
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.
Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.
Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.
Bilecik'te de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı.
Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bursa'da da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Yeniceköy Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesi'nde ise çöp konteynerleri suya kapıldı.
Cerrah Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.
Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.