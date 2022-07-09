Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.