Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Üç ilde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 09.07.2022 - 21:42 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 22:08

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 1

, ve Bursa'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 2

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 3

Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 4

Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 5

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 6

BİLECİK

Bilecik'te de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 7

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 8

Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 9

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 10

BURSA

Bursa'da da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 11

Yeniceköy Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesi'nde ise çöp konteynerleri suya kapıldı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 12

Cerrah Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 13

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 14
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 15
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 16
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 17
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 18
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 19
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 20
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 21
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 22
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 23
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 24
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 25
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 26
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 27
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 28
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 29
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 30
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 31
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 32
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 33
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 34
Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu: Bir kişi yaşamını yitirdi - 35

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