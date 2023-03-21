Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"

Büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdal Dingil, "Bir fidan bir umut olsun diyerek depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için deprem şehitleri hatıra ormanımızı Kütahya'mızda da oluşturuyoruz. Dileğimiz bir daha böyle acılar yaşanmasın. Bulunduğumuz lokasyonda 7 hektar alanda 8 bin fidanın dikimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.