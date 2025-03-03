Eskişehir Ramazan imsakiyesi 3 Mart 2025: Eskişehir'de iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? (Eskişehir iftar vakti)

Eskişehir iftar saatleri, orucunu açmak için bekleyen Eskişehirlilerin gündeminde yer alıyor. Akşam ezanına kısa bir zaman kala oruçlarını açmak için bekleyen birçok kişi 3 Mart 2025 tarihli Eskişehir iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Eskişehir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Eskişehir iftar vakti.