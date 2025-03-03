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Eskişehir Ramazan imsakiyesi 3 Mart 2025: Eskişehir'de iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? (Eskişehir iftar vakti)

Eskişehir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının üçüncü günü bugün idrak edilecek. Eskişehir'de yaşayan ve oruçlarını tutan vatandaşlar, güncel imsakiye bilgilerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Eskişehir'in iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Peki, Eskişehir'de iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 3 Mart 2025 Eskişehir iftar saati.

Eskişehir Ramazan imsakiyesi 3 Mart 2025: Eskişehir'de iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? (Eskişehir iftar vakti) - 1

Eskişehir iftar saatleri, orucunu açmak için bekleyen Eskişehirlilerin gündeminde yer alıyor. Akşam ezanına kısa bir zaman kala oruçlarını açmak için bekleyen birçok kişi 3 Mart 2025 tarihli Eskişehir iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Eskişehir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Eskişehir iftar vakti.

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Eskişehir Ramazan imsakiyesi 3 Mart 2025: Eskişehir'de iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? (Eskişehir iftar vakti) - 2

ESKİŞEHİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Eskişehir iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 3 Mart 2025 Eskişehir Ramazan imsakiyesi ile netleşti.

Buna göre; Eskişehir'de iftar saat 18.59'da açılacak.

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Eskişehir Ramazan imsakiyesi 3 Mart 2025: Eskişehir'de iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? (Eskişehir iftar vakti) - 3

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Alpu İftar Vakti

Beylikova İftar Vakti

Çifteler İftar Vakti

Günyüzü İftar Vakti

Han İftar Vakti

İnönü İftar Vakti

Mahmudiye İftar Vakti

Mihalıççık İftar Vakti

Sarıcakaya İftar Vakti

Seyitgazi İftar Vakti

Sivrihisar İftar Vakti

Mihalgazi İftar Vakti

Odunpazarı İftar Vakti

Tepebaşı İftar Vakti

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