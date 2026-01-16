Eskişehir'de 58 gramlık sahte altını 24 ayar altınla değiştirmeye çalışan şüpheli yakalandı
16.01.2026 11:25
İHA
Eskişehir'de bir şüpheli, piyasa değeri 343 bin TL'lik 58.09 gramlık sahte bilezikleri verip 24 ayar altın almak isterken, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.
Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Özgen Ç., Odunpazarı ilçesindeki bir kuyumcuya girdi. Şüpheli, kuyumculara yanındaki 58.09 gramlık sahte bilezikleri 24 gram altınla değiştirmek istediğini söyledi. Kuyumcudaki yetkililer de bileziklerin gram hesaplamasını yapıp, yaklaşık 343 bin TL'ye denk geldiğini Özgen Ç.'ye bildirdi. Hesaplamanın ardından yapılan incelemede ise kuyumcudaki yetkililer, bileziklerin sahte olduğunu fark etti.
BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Şüphelinin tavırları ve altınların sahteliğinin anlaşılması sonucunda şüpheli, "Bunlar sende kalsın. Yeğenimi arayayım senle konuşsun, o gelsin buraya. Bunlar yeğenimin ürünü. Lütfen polise haber vermeyin" diyerek yetkilileri ikna etmeye çalıştı. Olayın ardından polis ekiplerini arayan yetkililerin ihbarıyla Özgen Ç., polislere teslim edildi. Kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Özgen Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilişkili 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Akmeşe; olayın nasıl geliştiğini anlattı. Altın görünümlü takıların gerçeğinden biraz zor ayırt edilebileceğini belirten Akmeşe, “Bileziğin sertliğinden, renginden… Patent aslında çok kaliteli yapılmıştı. Yani bu işe yeni başlayan bir arkadaş bu bilezikleri gerçekten altın zannedip alabilirdi. Ama işte Allah yardımcı oldu herhalde bize o sırada, biz de bu şeye takılmamış olduk” dedi.
İSTANBUL'DA İKAMET EDİYORMUŞ
Sahte altınları tespit ettiği anı anlatan kuyumcu, şüphelinin o an telaş yaptığını ve polisi aramamaları üzerine ısrar ettiğini söyledi. Polis memurlarıyla iletişime geçtikten sonra Özgen Ç.'nin aslında İstanbul'da ikamet ettiklerini öğrenen Akmeşe, tek başına Eskişehir'e gelmediği ihtimalini öne sürdü. Akmeşe konuşmasına şöyle devam etti:
"İnşallah kimseyi zor durumda bırakmamışlardır. Yani altının gramı şu an ortalama 6 bin 485,6 bin 500 lira. Yani dolandırıcı arkadaşlar en ufak bir gram dahi bozdursalar 6 bin 500 lira. Yani büyük bir meblağ. O yüzden kuyumcu arkadaşlar bu konuda çok dikkatli davranmalı ve çok hassas olmalılar. Yani emin olmadığı ürünleri bence almamaları lazım, mutlaka da ayar kontrolü yapmaları lazım."