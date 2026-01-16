Eskişehir'de 58 gramlık sahte altını 24 ayar altınla değiştirmeye çalışan şüpheli yakalandı

Sahte altınları tespit ettiği anı anlatan kuyumcu, şüphelinin o an telaş yaptığını ve polisi aramamaları üzerine ısrar ettiğini söyledi. Polis memurlarıyla iletişime geçtikten sonra Özgen Ç.'nin aslında İstanbul'da ikamet ettiklerini öğrenen Akmeşe, tek başına Eskişehir'e gelmediği ihtimalini öne sürdü. Akmeşe konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah kimseyi zor durumda bırakmamışlardır. Yani altının gramı şu an ortalama 6 bin 485,6 bin 500 lira. Yani dolandırıcı arkadaşlar en ufak bir gram dahi bozdursalar 6 bin 500 lira. Yani büyük bir meblağ. O yüzden kuyumcu arkadaşlar bu konuda çok dikkatli davranmalı ve çok hassas olmalılar. Yani emin olmadığı ürünleri bence almamaları lazım, mutlaka da ayar kontrolü yapmaları lazım."