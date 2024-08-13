Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı

Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran Arda K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özel harekat polisleri eşliğinde, alınan geniş güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, adliyeye sevk edildi. Saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi.

Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı - 1

Eskişehir’de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, adliyeye getirildi.

Polis ekiplerince dün gözaltına alınan Arda K’nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı - 2

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı - 3

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Mahkemeye çıkarılan saldırganın, tutuklanmasına karar verildi.

Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı - 4

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı - 5

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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