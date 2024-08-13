Eskişehir’de bıçaklı, baltalı dehşet: Saldırgan tutuklandı
Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran Arda K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özel harekat polisleri eşliğinde, alınan geniş güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, adliyeye sevk edildi. Saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi.
Eskişehir’de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, adliyeye getirildi.Polis ekiplerince dün gözaltına alınan Arda K’nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.