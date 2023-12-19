Eskişehir’de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan servisler çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Eskişehir’de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı - 1

Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan servislerin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eskişehir’de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı - 2

Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci girişinde, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta seyreden Salih Ç. idaresindeki 26 S 187 plakalı servis minibüsü ile Metin B. yönetimindeki 26 S 1088 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Eskişehir’de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı - 3

Kazada, iki servisteki 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Eskişehir’de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı - 4
Eskişehir’de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı - 5
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