Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası

Eskişehir’de yer alan bir kapalı çarşının içindeki dükkanda beslenen kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Esnaf, kapalı çarşının yönetimini suçlarken yönetim ise kedilerin zehirlenme gibi bir durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 1

Odunpazarı ilçesinde bağlı Taşbaşı Çarşısı’nda 2 Ekim günü bir dükkanda beslenen dört kedi ortadan kayboldu.

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Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 2

Söz konusu dükkânda çalışanların iddiasına göre, iş hanının kapandığı saatten sonra çay ocağında çalışan bir kişi torbasından çıkardığı zehirli ciğerleri kedilere verdi.

Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 3

Zehirli ciğeri veren kişinin bir sürenin ardından da kedileri poşete koyup attı.

Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 4

Görüntüler iş hanının güvenlik kameralarına yansırken iş yeri çalışanları görüntüleri izlemesinin ardından suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken iş yerinde çalışanlar, kaybolan kedilerinin kısa sürede bulunması isteyerek yetkililere seslendi.

Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 5

"MAMA PEŞİNDE KOŞARKEN ZEHİRLENİP ÖLMESİNLER"

Kedilerin beslendiği iş yerinde çalışan Oya Kanar isimli vatandaş, kedilerin ertesi gün olmadığını fark ettikten sonra güvenlik kameralarını izleyip bir şüpheli tarafından ciğer verildiğini gördüklerini ifade etti.

Taşbaşı Çarşısı yönetiminin kedileri toplatmak için böyle bir olayın yaşandığını öne süren Kanar, şunları söyledi:

“İçerde baktığımız bir tane, dışarda baktığımız 3 tane kedilerimiz kayıptı. Burada çalışan hayvansever arkadaşlarımız kedilerin gece 12’den sonra ciğerle kandırılıp atıldığını söyledi. Ama biz öldürülüp de atıldıklarından şüpheleniyoruz. Taşbaşı yönetimi tarafından zehirlendiklerinden şüpheleniyoruz. Çünkü daha önce de kediyle ilgili sorunlar olmuştu. Dışkılıyorlar, pisliyorlar, içeride müşterileri rahatsız ediyorlar gibi... Yönetim kedilerin toplatılması için ciğer dağıtılıyor ve o ciğerlerle birlikte hayvanlar yok ediliyor. Üç gündür hayvanlarımız yok. Hayvanların da zaten doğal hiçbir alanları kalmadı. Mama peşinde koşarken zehirlenip ölmesinler.”

Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 6

"KEDİLERİ ZEHİRLETİYORLAR"

Taşbaşı Çarşısı yönetiminin, iş hanına çevreden gelen başka kedilerin dışkılama gibi sorunlarını iş yerinde beslenen kedilere yüklendiğini savunan bir başka çalışan Şenol Kanar ise çarşı içindeki bazı diğer esnafın ortak bir imza toplayarak kendilerine verdiklerini ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bunun mümkün olmayacağını söylediklerini vurguladı.

Kanar, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Burası umuma açık bir çarşı olduğu için dışarıdan da kediler geliyor. Kediler bazı esnaf arkadaşların kapı önlerine pislemişler, tuvaletlerini yapmışlar. Biz de kedi beslediğimiz için bunu bizden bildiler. Yönetim olarak diğer esnaflara baskı yaparak, tehdit ederek imza toplamışlar. Ondan sonra bize ihtar çektiler. Bu kedileri oradan yok edin, yoksa belediye birimlerine söyleyip kedileri aldıracağız dediler. Ben de onlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Haklarını hatırlatarak böyle şeyin mümkün olmayacağını belirttim. Bir gün haberimiz yokken görüntülerde göründüğü gibi ciğer dağıtılıyor. Bunlar büyük bir ihtimalle zehirli ciğer. Çünkü normalde o kedilerin alınmasına imkân yok. Onları zehirleyerek alıp atıyorlar. Sonra kamera kayıtlarını incelediğimde onlar kendileri müdahale ediyorlar. Akşam iş hanı 7’de kapandıktan sonra 7.26- 7.30 civarı kedilere zehirli ciğer atıyorlar. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda çay ocağının sahibi. Çay ocağının personeline kapı önlerinde ciğer dağıttırarak büyük ihtimalle kedileri zehirlettiriyor. Ondan sonra kedilerimizi yok ediyorlar. Şu anda kedilerimiz yok.”

Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası - 7

Öte yandan, Taşbaşı Çarşı yönetiminden bazı yöneticiler, iş hanı içerisinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmemesi için imza toplayarak esnafa ileterek, kedilerin zehirlenme durumunun söz konusu olmadığını ifade ettiler.

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