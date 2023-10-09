Eskişehir'de kedilerin zehirli ciğer ile öldürüldüğü iddiası

"KEDİLERİ ZEHİRLETİYORLAR"

Taşbaşı Çarşısı yönetiminin, iş hanına çevreden gelen başka kedilerin dışkılama gibi sorunlarını iş yerinde beslenen kedilere yüklendiğini savunan bir başka çalışan Şenol Kanar ise çarşı içindeki bazı diğer esnafın ortak bir imza toplayarak kendilerine verdiklerini ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bunun mümkün olmayacağını söylediklerini vurguladı.

Kanar, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Burası umuma açık bir çarşı olduğu için dışarıdan da kediler geliyor. Kediler bazı esnaf arkadaşların kapı önlerine pislemişler, tuvaletlerini yapmışlar. Biz de kedi beslediğimiz için bunu bizden bildiler. Yönetim olarak diğer esnaflara baskı yaparak, tehdit ederek imza toplamışlar. Ondan sonra bize ihtar çektiler. Bu kedileri oradan yok edin, yoksa belediye birimlerine söyleyip kedileri aldıracağız dediler. Ben de onlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Haklarını hatırlatarak böyle şeyin mümkün olmayacağını belirttim. Bir gün haberimiz yokken görüntülerde göründüğü gibi ciğer dağıtılıyor. Bunlar büyük bir ihtimalle zehirli ciğer. Çünkü normalde o kedilerin alınmasına imkân yok. Onları zehirleyerek alıp atıyorlar. Sonra kamera kayıtlarını incelediğimde onlar kendileri müdahale ediyorlar. Akşam iş hanı 7’de kapandıktan sonra 7.26- 7.30 civarı kedilere zehirli ciğer atıyorlar. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda çay ocağının sahibi. Çay ocağının personeline kapı önlerinde ciğer dağıttırarak büyük ihtimalle kedileri zehirlettiriyor. Ondan sonra kedilerimizi yok ediyorlar. Şu anda kedilerimiz yok.”